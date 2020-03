Coronavirus en Asturias | Bizcochos, papiroflexia y artesanía Jacobo y Beltrán, de 7 y 6 años, pintan una playa en la pared de su casa. Junto a ellos, las piezas de origami hechas con su madre. / DAMIÁN ARIENZA Las familias asturianas tiran de su creatividad para lograr hacer más llevaderos los días en los que apenas saldrán de sus casas P. S. GIJÓN. Sábado, 14 marzo 2020, 02:41

«Los niños decían que querían ir a la playa a tomar un helado el fin de semana, así que cubrimos la pared de papel y pintamos una costa. Solucionado». Paula es madre de Beltrán y Jacobo, de 6 y 7 años respectivamente. Profesora del Conservatorio, se prepara, al igual que muchas familias asturianas, para pasar un fin de semana distinto en el que apenas habrá salidas del domicilio familiar por culpa del coronavirus. No es lo deseado, pero las recomendaciones de salud son «prioritarias». «No tenemos tele en casa y los niños no están muy al tanto de las noticias, pero saben que no vamos a salir porque, aunque a ellos no les tiene por qué afectar el COVID-19, otras personas lo pueden pasar mal», explica sobre unos días, los próximos, en los que su creatividad a la hora de entretener a los niños se verá puesta a prueba como nunca antes.

«Somos un poco contrarios a la tecnología, así que vamos a hacer manualidades», explica sobre propuestas que ha ido desarrollando para evitar que la cuarentena sea sinónimo de aburrimiento. «Vamos a hacer papiroflexia, tablets con goma espuma, tocar el violonchelo...», enumera, segura de su capacidad para divertir a los pequeños, que durante los próximos días solo verán a sus abuelos «a través de videollamadas».

Las manualidades son una salida fácil y ofrecen un amplio abanico de posibilidades. En este sentido, otra de las opciones en este tipo de situaciones es apostar por aquellos trabajos que, inmersos en la vorágine de actividades del día a día, suelen quedar aparcados. Es el caso de Celia Alonso, de 21 años, quien, tras regresar de Madrid el pasado lunes, se trasladará a la casa que su familia tiene en Careñes (Villaviciosa) para evitar, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, que el virus pueda propagarse. Aprovechará el encierro para hacer artesanía junto a su madre. «Ella tiene pasión por hacer cuencos y figuras de cerámica. Hace poco compró un horno especial para la arcilla y lo instaló en casa. Es lo que vamos a hacer este finde», resume esta estudiante.

«Les encanta la cocina»

La gastronomía también se convierte en una de las actividades recurrentes para combatir el hastío que puede llegar a provocar estar en casa durante más tiempo del deseado. «Ya tenemos previsto hacer bizcochos y galletas. A los niños les encanta cocinar», cuenta Eugenia, madre de Alba y Lucas, de 2 y 7 años respectivamente. Convertirá la cocina de casa en toda una confitería. Cucharas de colores, moldes de numerosas figuras y mucha voluntad suponen el centro del entretenimiento para los pequeños, quienes reconocen que, en ocasiones, echan de menos no poder «ir al cole».

Por otro lado, para aquellos padres a los que el teletrabajo no les permita aprovechar toda la jornada para disfrutar junto a sus hijos, varias iniciativas lanzadas en redes sociales proponen opciones de entretenimiento para los pequeños. Es el caso de Patricia, una animadora infantil que desde su perfil en Instagram (@trastadasdemama) ha comenzado a contar todos los días a partir de las 11 horas un cuento a través de la pantalla. De esta manera, al entretenimiento, tan necesario durante los próximos días, se le suma el fomento de la lectura, un factor didáctico más que reseñable.