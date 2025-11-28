El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvamento Marítimo en busca del hombre. EP

Buscan a un crucerista británico que cayó al mar en la costa oeste de Tenerife

El hombre de 76 años está en búsqueda por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El Centro de Salvamento de Tenerife, en coordinación con la Guardia Civil, mantiene un dispositivo de búsqueda y rescate de un crucerista de origen británico y 76 años que en la mañana de este jueves cayó al mar en la coste oeste de la isla.

El buque 'Marella Explorer 2' emitió una alerta de desaparición a las 09.48 horas cuando navegaba a unas 16,5 millas al noroeste de Punta Teno (Tenerife) por lo que se activó al helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103 --el propio crucero también participó--.

Este viernes se ha reanudado la búsqueda este viernes con el helicóptero Helimer 201, que se turnará con el helicóptero 'Cuco' de la Guardia Civil, y con el apoyo de la patrullera Río Guadiato, procedente de La Palma. Desde las 02.40 horas el buque 'Marella Explorer 2' se encuentra atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  10. 10

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Buscan a un crucerista británico que cayó al mar en la costa oeste de Tenerife

Buscan a un crucerista británico que cayó al mar en la costa oeste de Tenerife