Foto que tomó la madre en el vagón para que su hija lo identificara SUR

Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

La madre se lamenta de que el individuo haya quedado en libertad sin orden de alejamiento: «Vivo con la angustia de que se lo encuentre en cualquier momento»

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:14

Sólo tenía una descripción física, pero de unos rasgos muy característicos. Cuando se topó en el tren con un hombre que encajaba con el perfil, ... el corazón se le aceleró. «Se me pasó de todo por la cabeza», reconoce Manuela (nombre ficticio). Aun así, demostró la sangre fría necesaria para sacar el móvil con discreción y hacerle una foto al sospechoso.

