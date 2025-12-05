La cesta de Navidad para los trabajadores de Inditex: un popular dulce asturiano, bombones Michelin y pollo en lata La tradicional galleta ovetense comparte protagonismo con otros obsequios como las conservas gallegas o decoración navideña

Así es la cesta de Navidad para los trabajadores de Inditex este 2025.

N. V. Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:56

Es tiempo de luces, villancicos y, cómo no, de cestas de Navidad. Ese ritual que cada diciembre despierta la curiosidad de empleados y vecinos, y que en el caso de Inditex se ha convertido en todo un fenómeno viral. Los trabajadores de Zara ya han recibido la suya y, como cada año, hay un detalle que en Asturias celebramos con especial cariño: las Moscovitas de Rialto, el dulce ovetense que nunca falta en la caja.

Las famosas galletas de almendra bañadas en chocolate, elaboradas artesanalmente en la confitería Rialto de Oviedo, se han convertido en un símbolo dentro de la cesta que Marta Ortega envía a sus empleados. No es casualidad: su presencia es ya tradición y, para muchos, el verdadero sabor asturiano de la Navidad.

Pero la caja de Inditex no se queda ahí. Este 2025 ha vuelto a sorprender con una selección de productos que mezcla lo gourmet con lo curioso. Entre los obsequios destacan:

-Bombones Costiña, creados en el restaurante gallego con dos estrellas Michelin.

-Maruxas de Nata, galletas ecológicas en latas decoradas que son casi piezas de colección.

-Tres tipos de turrones artesanos Picó: duro, blando y de chocolate, para los más clásicos.

-Un pollo en lata 'Galo Celta Xmas', que divide opiniones pero ya es un icono de estas cestas.

-Conservas gallegas como mejillones en escabeche, sardinas de las Rías Baixas o paté de centollo.

-Aceite de oliva virgen extra, embutidos ibéricos y champán, porque la celebración también se brinda.

-Decoración navideña, desde un ratón de peluche para el árbol hasta una chocolatina con mensaje personal de Marta Ortega agradeciendo el esfuerzo en el 50 aniversario de la firma.

La mezcla de productos locales gallegos con guiños asturianos convierte la cesta en un escaparate de sabores y tradiciones. Aunque en redes sociales muchos se sorprenden con el pollo en lata («para croquetas», bromean algunos empleados).