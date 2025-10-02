El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

REUTERS

Los científicos europeos avalan Ozempic y Mounjaro contra la obesidad, antes que cualquier otro fármaco

La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad publica en Nature directrices para la pérdida de grasa corporal y respalda la semaglutida y la tirzepatida como tratamiento de primera línea

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:22

Para poner orden a las terapias contra la obesidad en un mercado afectado por la irrupción de una cantidad creciente de fármacos, la Asociación Europea ... para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés) publica unas directrices que avalan el uso de semaglutida (comercializada como Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro) sobre las demás opciones. «El número de medicamentos disponibles para tratar la obesidad ha aumentado de forma constante en los últimos años y se espera que siga creciendo, ofreciendo a los médicos una selección más amplia de agentes con distintos mecanismos de acción para su uso junto con intervenciones en el estilo de vida», comentan los autores en el artículo 'Marco para el tratamiento farmacológico de la obesidad y sus complicaciones de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO)», publicado este jueves en Nature. «Dado que la eficacia de los diferentes medicamentos para la pérdida total de peso y sus efectos sobre las complicaciones relacionadas con la obesidad varían, la terapia personalizada basada en las características individuales del paciente se ha vuelto factible y necesaria».

