Los comerciantes asturianos, a favor de acabar con el cambio horario

Creen que una hora fija todo el año «estabiliza» los picos de tránsito peatonal

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:45

Comenta

La Unión de Comerciantes de Asturias ha manifestado su conformidad con la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

A juicio de la entidad, que preside Fernando Clavijo, una hora fija todo el año «estabiliza» los picos de tránsito peatonal: menos 'semanas raras' de ajuste y mejor planificación de aperturas, cierres, citas y repartos, asegura.

El jefe del ejecutivo español comunicó esta decisión precisamente la semana en la que se producirá el cambio en nuestros relojes, concretamente en la madrugada del sábado, 24, ya que argumentó que este cambio horario «ya no tiene sentido», y añadió que de forma mayoritaria los ciudadanos reclaman en las encuestas que no se haga, y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos dos veces al año.

El sector del comercio asturiano reconoce que «en otoño-invierno, con atardeceres más tardíos al mantener el horario de verano, habrá más luz en la franja de después del trabajo, lo que previsiblemente favorecerá la compra presencial de tarde y la decisión de compra por impulso, tal y como ha sucedido históricamente cuando se adelanta el reloj en primavera».

Además, los comerciantes creen que la hora fija «facilita coordinar tienda física, venta 'online' y logística, reduciendo incidencias y mejorando la experiencia del cliente». En conjunto, consideran que supone un calendario comercial «más estable, demanda vespertina más sostenida y mayor eficiencia operativa; el efecto en consumo eléctrico es limitado, por lo que el principal beneficio es organización y ventas».

La planificación actual de la Unión Europea respecto a este cambio finaliza en el año 2026, por lo que el Gobierno considera que es una oportunidad para volver a plantear el fin de esta práctica.

