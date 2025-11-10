El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una mujer, miembro de una comunidad indígena brasileña, llega a Belém para estar presente en la COP30. Aline Massuca/ COP30/ DPA

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

La primera sesión de la COP30 tuvo acercamientos para determinar cuál será el compromiso de cada nación para reducir emisiones y aportar fondos de adaptación a los más vulnerables

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La Cumbre del Clima comenzó formalmente este lunes, con los primeros acercamientos para determinar cuál es la «ambición climática» que se quiere refrendar en esta ... edición de Belém, y en la que los 194 países participantes fijarán sus límites de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La idea sigue siendo evitar superar los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial, un compromiso suscrito en el Acuerdo de París y que no sólo está lejos de cumplirse sino que incluso algunos cálculos alertan que ya se ha alcanzado ese calentamiento global. En la sesión de apertura oficial, este lunes, el presidente anfitrión, Lula Da Silva mantuvo que «en la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  6. 6 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  9. 9 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  10. 10 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»