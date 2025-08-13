La Comunidad Valenciana establece la situación 2 del PEIF por el incendio de Teresa de Cofrentes y pide movilizar la UME Castilla-La Mancha refuerza el operativo con dos helicópteros a la espera de los militares para apagar el fuego, que ha sido causado por un rayo

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:53

Los servicios de Emergencias de la Generalitat han declarado durante la tarde de este miércoles un incendio forestal a las 15.46 en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia. La Generalitat avisaba precisamente por la mañana que las condiciones meteorológicas en el interior de la citada provincia eran propicias para elevar a extremo el riesgo de incendios. De hecho, el origen de un rayo ha sido el origen de las llamas y a media tarde se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Hasta el lugar se han desplazado una unidad terrestre y otra helitransportada, así como una autobomba, tres medios aéreos y voluntarios de Ayora. Sin embargo, a los pocos minutos Emergencias informaba de una actualización de los medios con más apoyos.

Pasadas las 17.30 la Generalitat ha activado la situación 1 en el Plan Especial de Riesgos de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (GVA). Este aspecto indica un riesgo moderado de incendio, lo que significa que el fuego requiere medios autonómicos, pero puede llegar a afectar a bienes o poblaciones cercanas, por lo que se movilizan más recursos y se establecen dispositivos de vigilancia.

Los medios desplazados han aumentado tras la evolución del incendio y trabajan ahora 4 unidades terrestres y hasta tres helitransportadas, así como seis autobombas, ocho medios aéreos, dos helicópteros de Castilla La-Mancha, dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) y voluntarios de Ayora y de Cofrentes.

La declaración de dicho incendio se produce en plena 'huelga de celo' por parte de los efectivos de bomberos del Consorcio, unas protestas que este miércoles han provocado el cierre de tres bases del personal de extinción de la Diputación. Según las fuentes consultadas por este periódico, la base de Chiva (una de las cerradas por la situación del Consorcio) es auxiliar a la de Requena, y Teresa de Cofrentes se encuentra dentro de su zona operativa.

Según algunos efectivos el refuerzo forestal de Requena no está operativo esta campaña por las protestas, por lo que debería acudir una Bomba Urbana Pesada (BUP) de Requena y que Chiva subiera a cubrir el parque de Requena. Del mismo modo, cabe recordar que la Generalitat es la encargada de la gestión de los medios ante incendios forestales, por lo que ellos escogen quien acude. Según las fuentes consultadas, los voluntarios de ayora están sobre el terreno por la falta de personal en Requena y el parque cerrado en Chiva.

De hecho, por parte del propio Consorcio se ha movilizado para trabajar en la extinción a cinco dotaciones de voluntarios del parque de Ayora, un coordinador y dos técnicos forestales, los siete medios aéreos y dos brigadas BRIFO. A media tarde se han incorporado más medios aéreos entre los que destacan los dos helicópteros enviados desde Castilla-La Mancha para reforzar el operativo.

La agencia estatal de meteorología (Aemet), precisamente, ya avisaba de las complicaciones del tiempo en la zona. De hecho, la agencia ha advertido a través de sus canales oficiales a los equipos de extinción, a los que ha solicitado mucha precaución ante la posibilidad de producirse «fenómenos violentos de corta duración como rachas fuertes y cambios bruscos de viento».