El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un cirujano bariátrico con una paciente con sobrepeso. AFP

Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Un juzgado fija en 389.802 euros la indemnización para la familia del fallecido, que no recibió la asistencia postquirúrgica adecuada y sufrió una hermorragia interna que le costó la vida

R. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:14

El juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla condenado a la mercantil Grupo Activa Deporte y Salud S.L, que administraba una de las ... Clínicas Dorsia en Sevilla, a abonar a la familia de un paciente que falleció tras una intervención de reducción de estómago una indemnización de 389.802 euros, más intereses y costas, caso defendido por la asociación 'El defnesor del paciente'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Carreño completa la histórica remontada
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago