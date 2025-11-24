El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de los condenados en el transcurso del juicio. R. H.

Condenan a 42 años de cárcel a una pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

La Audiencia Provincial considera probado que siete mujeres colombianas fueron explotadas y que se aprovechó su circunstancia de vulnerabilidad para lucrarse a través de ellas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:46

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre y a una mujer a 42 años de prisión por ser los responsables de una ... red de trata con fines de explotación sexual que operaba en un piso del Nuevo Cáceres. La pareja, compuesta por un empresario cacereño y una mujer colombiana explotó durante periodos de tiempo diferente a siete mujeres procedentes también de Colombia en un piso de la calle Berna. Casi todas procedían de San Gil, la localidad de la condenada, que se convirtió en el «nicho», del que partían las mujeres, que entraban en el país como turistas y que contraían una deuda desde el principio, ya que la red les daba el dinero para viajar.

