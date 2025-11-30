El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parque de la Concordia, en una imagen de archivo. A.C.

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

La investigación sigue abierta y desde las administraciones piden el «máximo respeto» para las familias

Ascensión Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

