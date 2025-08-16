El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

Las llamas siguen desbocadas en Orense y han forzado a desalojar a 1.700 vecinos de la comarca de Sanabria tras saltar el límite provincial.

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:14

La buena noticia es que los dispositivos de emergencias lograron controlar hoy los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de ... Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos. La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

