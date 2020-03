La Policía Nacional blinda Oviedo Desde primera hora de la mañana, los agentes realizan controles ne las principales vías de acceso para asegurar el cumplimiento del estado de alarma JUAN CARLOS ABAD Martes, 17 marzo 2020, 15:37

Unidades de la Policía Nacional se han desplegado en las principales vías de acceso a la capital del Principado desde primera hora de la mañana. Según explican fuentes de la Jefatura Superior, los controles están destinados al escrupuloso cumplimiento del decreto de estado de alarma. Así, se han podido ver dotaciones en la A-66 como ayer se desplegaron en barrios como La Florida.

«Las acciones están encaminadas a asegurar el cumplimiento del decreto, que la gente que se tenga que desplazar para trabajar tenga el permiso en regla y que se cumpla con garantías», explica la Policía. «Tenemos que asegurarnos que todos los puntos que establece la normativa en cuanto a circulación de personas se cumpla», añaden.

Las restricciones durante la duración del estado de alarma para circular por la vía pública contemplan salvedades como la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo y retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado de personas dependientes. Todos los desplazamientos deben realizarse de manera individual. Último aspecto que también se contempla en los viajes en coche.

«Todos aquellos que van a trabajar tienen que tener la justificación en regla y si no quedarse en casa», ahondan desde la Policía destacando la colaboración de los ciudadanos. «En general no está habiendo problemas y la conducta es ejemplar. Es lo que queremos hacer llegar y se está consiguiendo: La población es consciente de la gravedad de la situación», destacan loa agentes que, sin embargo, prefieren no trasladar por el momento la cifra de incidentes o expedientes sancionadores levantados.