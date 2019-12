Greta Thunberg acusa a los países ricos de engañar en las negociaciones Greta Thunberg, durante su discruso de este miércoles en la Cumbre del Clima. / AFP La activista sueca afirma sentir «un poco de pánico y de ira» antes los datos científicos sobre el cambio climático DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 11 diciembre 2019, 16:59

La primera hora de la antepenúltima jornada de la COP25 tuvo otra vez el claro protagonismo de Greta Thunberg. La joven activista sueca intervino en un foro organizado por la presidencia de la cumbre y luego, junto a otros jóvenes de Fridays For Future, hizo una sentada para lanzar sus consignas y reclamar que se emprendieran acciones 'ya'. En el acto, Thunberg acusó a los políticos reunidos en la COP25 de «negociar lagunas y evitar aumentar la ambición de los objetivos», señaló. «El verdadero peligro no es la inacción sino que los líderes y directivos pretendan que se están llevando a cabo acciones, cuando en realidad no se está haciendo casi nada», exclamó la activista sueca.

«La promesa de los países ricos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que fijan una fecha concreta, o alcanzar la neutralidad de carbono, impresiona», explicó Thunberg. «Pero es un engaño. La mayoría de estas promesas no incluyen muchos sectores como la aviación o el transporte marítimo pero sí la posibilidad de seguir compensando emisiones fuera de las fronteras».

Vídeo. Jair Bolsonaro define a Greta como una mocosa

La activista sueca de 16 años aseguró sentir «un poco de pánico» y «un poco de ira» ante los datos científicos que certifican el cambio climático. «¿Cómo no reaccionar así?», se cuestionó. «Es importante no superar en 1,5 grados el aumento global de la temperatura del planeta, porque eso desestabiliza el clima. Mi mensaje es cómo reaccionar a estas urgencias sin sentir pánico ni ser alarmistas», incidió.

Al terminar el acto, Thunberg estuvo unos minutos junto a sus compañeros, muchos ya caras conocidas en la COP25, pero tuvo que abandonar la sala con rapidez, custodiada, como viene siendo habitual, debido al cerco de cámaras y curiosos que la siguen a cada paso. Los jóvenes de Fridays For Future se mantuvieron un rato más en la sala plenaria, y su eco se escuchaba hasta dos pabellones más allá.