Cinco horas con el 'Cumpleaños feliz' de Parchís a todo volumen obligan a intervenir a los bomberos

Vecinos de un colegio de Murcia solicitaron la intervención de los efectivos de emergencia para desactivar el sistema de megafonía del centro tras varias horas de reproducción de la popular canción en plena madrugada

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:36

Puede que haya alguien que lo disfrutara, pero para muchos fue una tortura. Al menos, porque no pudieron dormir. De hecho, hubo que solicitar la intervención de efectivos de bomberos para detener la reproducción del clásico 'Cumpleaños feliz' de Parchís tras cinco horas sonando en bucle a todo volumen.

Ha ocurrido en una pedanía murciana, Javalí Viejo. En torno a las 23 horas de la madrugada del miércoles, la popular canción comenzó a sonar a través de los altavoces del patio de un colegio. A las 4.30 horas, continuaba sonando.

Fue a esa hora cuando efectivos de bomberos, avisados por vecinos de la zona, entraron en el centro y desactivaron el sistema de megafonía.

«No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... 'no eran horas!», publicaron en la red social X Bomberos de Murcia al informar de la singular intervención.

