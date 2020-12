La borrachera de un asturiano que se convierte en un fenómeno viral La conversación por whatsapp entre el joven y un amigo, protagonistas del fin de semana en las redes sociales Coger un taxi sin saber el destino. La surrealista conversación entre dos jóvenes asturianos se convierte en viral en las redes sociales / Alex Piña EL COMERCIO Oviedo Martes, 22 diciembre 2020, 12:35

¿Quién no ha tenido una mala borrachera en la que ha perdido la noción del sentido y el tiempo? Si no has padecido en carne propia los estragos del alcohol, probablemente conserves en la memoria alguna anécdota divertida de un amigo o conocido. Las redes sociales convierten en universal lo que antes eran chascarrillos y la monumental intoxicación etílica de un asturiano se ha convertido en un fenómeno viral.

Un poco de surrealismo y esa naturalidad y franqueza tan propia de los asturianos han contribuido a que la hilarante conversación de whatsapp entre dos amigos se haya convertido en uno de los contenidos más compartidos del fin de semana.

Pongámonos en situación. Unos grupo de jóvenes bebe en una vivienda. No sabemos cuántos son. Uno de ellos desaparece y su colega, extrañado, le manda un mensaje para saber que ha sido de él. «¿Dónde te metiste, tío?, le escribe a las 20.41 'Berto'. Veloz como el rayo, su amigo la contesta. «Ya me fui».

«¿Cómo que te fuiste?», continúa incrédulo el interlocutor. «Na, tenía un pelutazo de la virgen pero monte - en lugar de no te- preocupes llamé un taxi que luegu nu hay«. Berto sigue sin dar crédito.

«Ehhh?», insiste. Con una clarividencia impropia de su estado, el joven le aclara que está en vigor el toque de queda y no quiere arriesgarse a quedarse tirado sin posibilidad de volver al hogar,

La respuesta de su amigo revela el motivo de su perplejidad. «Pero anormal, tábamos bebiendo en TU casa!!«. »¿Entonccesz pa donde toi yendo?«, se pregunta sorprendido el protagonista de una conversación sin pies ni cabeza.

Lo de menos son las formas cuando la confianza manda y quien tiene un amigo tiene un tesoro, así que a pesar de darle un tirón de orejas dialéctico, el colega sale en su ayuda.

«Yo que sé mongol! Pera que te llamo y me pasas con el taxista!«, es la última frase compartida en el chat. La gran duda para los miles de asturianos que han compartido estos días la conversación es saber cuál hubiera sido el destino final así como la reacción del, sin lugar, a dudas anonadado taxista.