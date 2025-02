Un español se compra un título nobiliario para conseguir empleo «En este país somos muy de títulos, de muchos títulos, de cuantos más títulos mejor», defiende con humor Lord of Sealand

Ricardo Sanabria, Lord of Sealand

El acceso al mercado laboral se complica una vez que el trabajador adquiere cierta edad. Ricardo Sarabia, de 61 años, lleva cuatro años tratando de retomar sin éxito su carrera y encontrar un trabajo. «Algo estarás haciendo mal, esto no puede ser», se dijo. Y emprendió una nueva estrategia.

Se convirtió en Lord of Sealand porque resulta que hay una isla que se llama Sealand en donde venden títulos. Así que se convirtió en miembro de la nobleza. ¿Por qué? «En este país somos muy de títulos, de muchos títulos, de cuantos más títulos mejor, y a ver ya tenía la licenciatura así que pensé igual el que me falta es el nobiliario«, reflexiona en su cuenta de Twitter, recién creada para compartir su historia con moraleja, la dificultad para acceder a un puesto de trabajo de las 'personas mayores'.

Lord of Sealand trabajó durante veinte años como encargado de obra y tiene la carrera de Farmacia, aunque nunca ejerció la profesión. Sentido del humor no le falta y tampoco disposición. «Da igual lo que uno intente, y mira que yo trabajaría de lo que sea, pero es que no ha habido manera«, confiesa.

«Al final todos cuando pensamos en un noble pensamos en gente importante, que es por lo que no se me está tomando«, resume para justificar su determinación por abandonar su condición de plebeyo. Ahora, le pide a Twitter que haga su magia y le ayude a encontrar un trabajo porque »mucha más imaginación« no puede echarle al propósito.

¡Hola! Soy el Lord of Sealand, Ricardo Sarabia. Sí, soy de esos privilegiados que tienen un título nobiliario, pero no es lo que os imagináis, yo no nací con el. Os cuento 👇👇 pic.twitter.com/ebDZOLlx0X Lord of Sealand (@RicardoSealand) May 28, 2021

De momento, y desde el humor, ha interpelado a diversas marcas: «Todos los nobles tienen buenos coches, pero este se conforma con ser el que les echa gasolina«, ha dicho para llamar la atención de Repsol o Cepsa. »Los marqueses suelen construirse grandes palacios... ¿Por qué no iba yo a construir para @GRUPOACSnews«, se pregunta. Quizás alguna le contrate como 'community manager'.