Sorpresa en Twitter tras descubrir el misterio que esconden las grapadoras «Toda una vida engañados». Muy pocos se habían dado cuenta de la gran utilidad de este objeto ANA SOLÍS Martes, 30 octubre 2018, 13:48

El misterio que esconden las grapadoras ha salido a la luz y Twitter ha enloquecido. Casi todo el mundo ha utilizado alguna vez este objeto, siempre cerca del escritorio, pero muy pocos se habían percatado de la existencia de un compartimento para guardar las grapas en su base.

Esto ocurre en los tipos de grapadoras que tienen la parte inferior fijada a la mesa u otra superficie cuando se grapan las hojas. Tan comunes, que la mayoría de quienes han visto la fotografía se han quedado boquiabiertos por no haberse dado cuenta antes. «¿Qué edad tenías cuando te enteraste de que en la base de la grapadora se guardaban las grapas?», es la pregunta que acompaña a la publicación, a la que los usuarios han respondido con asombro y gracia convirtiendo así en viral la misteriosa utilidad de este objeto: «Toda una vida engañados», «¿soy el único que no lo sabía?» o «queda nada para que acabe el año y es lo único que he aprendido».

Ahora es inevitable caer en la tentación de coger una grapadora y comprobarlo por uno mismo.