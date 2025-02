El puente que decapita camiones: 160 han perdido el techo En 2019 las autoridades decidieron elevar su altura en 20 centímetros, una medida que no frenó los siniestros

Hay puentes que destacan por su arquitectura, por sus espectaculares vistas o por los recónditos lugares a los que dan acceso. Casi ninguno, sin embargo, goza un hito similar al de Durham, en Carolina del Norte: la estructura ya ha decapitado a más de 160 camiones, que se han quedado sin techo.

El motivo no es otro que su altura. Frente a los cuatro metros y medio habituales en el estado, éste solo se eleva tres lo que hace que los vehículos despistados se choquen una y otra vez contra él. Los siniestros son tan recurrentes que ya es popularmente conocido como el 'abrelatas'.

Las autoridades se han afanado en instalar señalización en el entorno para advertir de las peculiares características del puente pero los conductores no terminan de enterarse y tratan de pasar por debajo de su arco en lugar de buscar una ruta alternativa que evite seguir sumando cifras a la negativa estadística.

Incluso decidieron en 2019 elevar la altura en 20 centímetros en el año 2019 pero la construcción ha seguido cobrándose víctimas. La primera de la nueva hornada, tres semanas después de las obras para su adaptación.

Un hombre que trabaja cerca de la zona, Jurgen Henn, decidió comenzar a grabar los recurrentes accidentes y compartirlos en la web headtopics.com. Ya cuenta con 170.000 suscriptores. Según detalla, la ubicación del puente es «un poco complicada porque es una carretera de dos carriles y un solo sentido entre dos edificios relativamente altos. Así que la aproximación es realmente estrecha. Si no has prestado atención a las señales, no verás el puente, y para entonces ya estarás en él».