Dayanara Torres anuncia que padece cáncer de piel por un lunar «al que no prestó atención»

La ex Miss Universo, actriz y modelo puertorriqueña Dayanara Torres ha compartido, con motivo de la celebración del día mundial contra el cáncer, un emotivo vídeo en el que revela que padece cáncer de piel.

«Como madres siempre estamos cuidando de nuestros hijos, familiares, amigos... pero a veces nos olvidamos de nosotras mismas». Con estas palabras comienza la que seguramente sea una de las confesiones más difíciles de su vida. La ex de Marc Anthony ha explicado que todo comenzó hace años con un lunar al que no dio la suficiente importancia: «Mi prometido me suplicó que fuera al médico y tras una biopsia y una cirugía, ya sé que los resultados son lamentablemente positivos».

A día de hoy Torres está a la espera de que le confirmen el tratamiento que necesita recibir, pero mientras tanto se refugia en el apoyo de su familia. «Estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien aunque con mucho, mucho miedo. Saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que se levanta fuerte ante las adversidades» reconoce mientras empiezan a brotar lágrimas de sus ojos.

Con este viral mensaje, la ex Mis Universo ha querido concienciar sobre la importancia de prestar atención a los síntomas que pueda presentar el cuerpo: «No se olviden de cuidar de ustedes mismos» ha rogado en el vídeo, que ya acumula más de 450.000 visualizaciones en Instagram.