Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona Dio positivo en tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína

EP Martes, 14 de octubre 2025, 10:16 Comenta Compartir

Una decena de agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves tras perseguir a un conductor drogado de 29 años que se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona) este lunes sobre las 3.30 horas, han confirmado fuentes policiales.

Según ha avanzado 'El Caso', el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

A raíz del suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y 5 vehículos policiales quedaron dañados.

El conductor dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.