El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Guardia Civil. Guardia Civil

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Minutos antes del control, había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario

J. M. L.

Ciudad Real

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia por circular drogado. El conductor fue interceptado en Valdepeñas (Ciudad Real) por agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real que estaban realizando controles de alcoholemia y drogas en la carretera autonómica CM-412.

Minutos antes la ambulancia había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario. Efectuada la prueba de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en cocaína y a tetrahidrocannabinol en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival fue más tarde ratificado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por un laboratorio de referencia. Por este motivo, el conductor ha sido denunciado por una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial por «circular con un vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo», según informó este viernes la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  3. 3 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  7. 7

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  8. 8 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  9. 9 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  10. 10

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína