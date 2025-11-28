«De nosotros depende que las mujeres estén en el lugar que se merecen»

Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La historia demuestra que el arte sigue relegando a las mujeres y que cuando aparecen su presencia no obedece a sus roles reales. Así lo contó de una forma didáctica y divertida la historiadora del arte Patricia Pérez en la ponencia 'Entre relatos, objetos y sujetos: mujeres en la historia del arte'. Pérez compartió con el público que desde hace unos años ha encontrado en el arte su herramienta para cambiar el presente «porque yo no quiero un futuro en femenino, quiero un presente feminista, y a través de la historia del arte he encontrado mi manera de hacer coeducación». Pérez fue ilustrando con imágenes de diversas pinturas una realidad que, lejos de pertenecer al pasado, sigue aún muy vigente. «¿Dónde están las mujeres? ¿En los museos? ¿En los planes de estudio? ¿En los manuales de historia del arte?», se preguntó. Los datos, añadió, nos dicen que en los museos están pero su existencia es mínima; en los planes de estudio, solo aparecen en un porcentaje del 5% y eso en el caso de que el alumnado opte por el Bachillerato de arte, mientras que en los manuales, no existen, se lamentó. «Me pregunto si es algo del pasado, pero no». Baste con ir a las ferias de arte contemporáneo, ilustró, y comprobar el porcentaje de mujeres que exponen. «Las mujeres están pero no donde deberían, sino que aparecen posando y a menudo en desnudos porque el 85% de los desnudos pictóricos son femeninos. «En el relato hegemónico de la historia del arte somos objetos y hasta hace poco objetos por encargo». Pérez se lamentó de los roles equívocos que aparecen en las pinturas. «Las madres son perfectas, ideales, no las ves cansadas, como es la realidad; las desnudas responden a un canon de belleza. Las mujeres no hablan por sí mismas y vamos a los museos y todo esto lo normalizamos». Pero advirtió: «el relato cambia cuando son las mujeres las que pintan».

Hoy en día tomamos conciencia desde las redes sociales de lo importante que es el consumo de imágenes, dijo, y el consumo de las que recibimos tiene su peso en la historia del arte, que ha generado un imaginario del que hemos estado bebiendo como sociedad y nos ha llevado a normalizar imágenes que no deberían ser normales. «De nosotros depende que estas mujeres estén en el lugar que se merecen».

