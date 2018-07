Descubren un nuevo 'Ecce Homo' en una iglesia de Cantabria El colorido dibujo del querubín de la parroquia de San Sebastián de Reinosa. / J. L. SARDINA Una cara con grande coloretes, pelo negro y una ancha sonrisa forma parte de un conjunto de ángeles que coronan el retablo mayor de una iglesia de Reinosa EL COMERCIO Gijón Jueves, 26 julio 2018, 19:05

El desafortunado Ecce Homo de Borja, el controvertido San Jorge de Estella y ahora el sorprendente querubín de Reinosa. La lista de cuestionables restauraciones artísticas se ha visto incrementada casi por sorpresa con una peculiar pintura descubierta en en una de las zonas más altas del retablo mayor de la parroquia San Sebastián de la localidad cántabra. Según la descripción que ofrece El Diario Montañés de este nuevo 'ecce homo', se trata de «una cara con grandes coloretes, pelo negro y una ancha sonrisa que recuerda más a Heidi que a un angelito« y forma parte de un conjunto de ocho ángeles que en nada se le parecen.

El párroco de Reinosa, Eduardo Guardiola, rechaza las críticas y las comparaciones de este trabajo con otros como el de Borja: «En ese espacio había un ángel que había desaparecido. Lo que se ha hecho es componer la cara para que no desdijera del conjunto, para que se supiera lo que había antes. Esta acción no tiene nada que ver con una restauración mal ejecutada», expuso a El Diario Montañés. Además, el sacerdote hace hincapié en que no es fácil verlo, ya que se encuentra en la parte más alta del retablo. De hecho, no se sabe con certeza cuándo fue pintado, aunque se sabe que fue anterior a 1987, cuando se llevó a cabo una primera restauración en profundidad del retablo mayor de este templo, construido en el siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural en 1983.

