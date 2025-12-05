El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. PN

Detenido el autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan'

Raptó al delincuente a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:02

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan'. El arresto se produjo durante un entrenamiento de fútbol en el distrito madrilñeo de Usera.

Fuentes oficiales informaron a Europa Press que la detención tuvo lugar el jueves por la noche cuando agentes de paisano localizaron al sospechoso en un campo de fútbol situado en el número 16 de la Avenida Capricho de Usera, según ha adelantado 'El Mundo'.

El secuestro de Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', se produjo a finales del mes de octubre en el distrito de Carabanchel siendo liberado a las horas.

Una vez que el ahora detenido se percató de que había sido identificado, trató de huir de los policías, a quienes intentó agredir. El arrestado incluso pidió a sus compañeros de equipo que le ayudaran.

Durante el cacheo, se le intervinieron cuatro móviles. El detenido, trasladado a la Brigada de Policía Judicial de Madrid, cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas
  9. 9

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  10. 10 Los padres de la bebé intoxicada con droga en Avilés se culpan mutuamente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido el autor del secuestro del alunicero 'Niño Juan'

Detenido el autor del secuestro del alunicero &#039;Niño Juan&#039;