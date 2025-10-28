Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Benalmádena acusado de retener en su casa a una joven a la que conoció en ... la aplicación de citas Tinder y a la que presuntamente habría violado en reiteradas ocasiones con «gran violencia» durante su cautiverio, según han confirmado las fuentes consultadas por este periódico.

El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional el pasado 20 de octubre a raíz de la denuncia de una joven que acudió a la comisaría para relatar la pesadilla que había vivido tras una cita a través de la App. La víctima acompañó su testimonio con seis partes médicos que daban cuenta de las múltiples lesiones sufridas.

Los hechos que motivaron su arresto habrían sucedido entre el 11 y el 12 de octubre. Tras conversar a través de Tinder, ambos quedaron en Benalmádena costa. Pasaron el día juntos, comiendo y tomando copas. Finalmente, se subieron al coche de él y ahí, siempre según el relato de la denunciante, se produjo la primera de las agresiones sexuales.

El hombre condujo hasta su domicilio y supuestamente retuvo a la joven en la vivienda desde las ocho de la tarde del día 11 de octubre hasta las doce del mediodía siguiente. Al parecer, cerró la puerta con llave y activó la alarma de la casa, según la investigación, a cargo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría de Torremolinos-Benalmádena.

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo que sucedió en el inmueble. La chica contó a la policía que fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones por el individuo, que habría llegado a propinarle una decena de mordiscos por todo el cuerpo, como reflejan los partes médicos aportados en la denuncia. De hecho, la joven ha tenido que ir varias veces al hospital para tratarse de las lesiones sufridas.

La víctima describió actos humillantes y degradantes. Según su versión, el hombre la obligó a ducharse con él, a hacerle la cama y limpiarle la habitación tras las supuestas agresiones sexuales. Y también refirió amenazas graves, advirtiéndole de que al día siguiente acabaría en el hospital o haciendo alusión a que quizá protagonizaría un titular del tipo: «... fue vista por última vez en Benalmádena».

El sospechoso, en cambio, manifestó que lo relatado era completamente falso y que las relaciones fueron en todo momento consentidas. La policía lo arrestó por detención ilegal, un delito continuado de agresión sexual, lesiones, trato degradante, amenazas graves y coacciones. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga lo ha enviado a prisión y le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima.

El juzgado también autorizó un registro en la vivienda del individuo, que según las fuentes consultadas tiene antecedentes policiales. Los agentes encontraron en su casa un arma corta, munición y diversos efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.