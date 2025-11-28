Un detenido por un crimen a puñaladas en la localidad malagueña de Yunquera La Guardia Civil ha arrestado a un hombre como sospechoso de la muerte de un vecino del pueblo de 60 años

Juan Cano Málaga Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

La Guardia Civil va camino de esclarecer el crimen de Yunquera, en el que murió un vecino del pueblo de 60 años tras ser apuñalado.

Los hechos sucedieron a primera hora de la tarde de este lunes 24 de noviembre. Un familiar localizó el cadáver de la víctima en su domicilio sobre un charco de sangre y avisó a los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por su vida.

El fallecido trabajaba en la construcción, aunque según su entorno actualmente estaba de baja laboral.

El cuerpo presentaba heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, y la autopsia confirmó que se trataba de un homicidio.

En las últimas horas se ha producido la detención de un sospechoso, un hombre de nacionalidad española. Algunas fuentes apuntan a que se trataría de otro vecino del pueblo que se habría entregado en el cuartel.

Por el momento, no ha trascendido el trasfondo del crimen. La investigación de la Benemérita sigue abierta.

Temas

Guardia Civil