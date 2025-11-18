El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una vecina, frente al balcón de la vivienda de Murcia donde un hombre asesinó presuntamente a su pareja. Nacho García

Detenido un hombre en Murcia por presuntamente asesinar a su pareja

Existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018; el suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

L. V.

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:59

Comenta

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche de este lunes a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de la calle Don Fabián, en el barrio de San José de la Montaña, en la pedanía murciana de Los Garres.

Una persona llamó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 a las 20.45 horas del lunes, informando que su vecino le había dicho que había encontrado a su mujer inconsciente en su casa cuando regresó de hacer la compra en un supermercado y pidió que fuera una ambulancia.

Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al domicilio, junto con los sanitarios, que confirmaron la muerte de la mujer, Milagros, de 48 años. Por su parte, los agentes detuvieron a la pareja de la fallecida, Paco, alias El Periquito.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

