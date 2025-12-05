El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Comisaría de Policía Nacional. En detalle, imagen del detenido, jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid. Carlos Espeso

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Asuntos Internos completa al menos cinco registros en la capital para desarticular un entramado con otros cuatro arrestados, alguno de ellos de origen dominicano

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:48

Comenta

Agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid se han desplegado en la mañana de este jueves, sobre las 9:00 horas, por diferentes puntos ... de la capital vallisoletana para explotar una operación antidroga que se ha saldado con al menos cinco detenidos, entre ellos el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  9. 9 Los padres de la bebé intoxicada con droga en Avilés se culpan mutuamente
  10. 10

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga