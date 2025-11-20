Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Un guardia civil fue detenido el domingo en el Puerto de Bilbao cuando supuestamente transportaba unos 120 kilos de cocaína en un coche patrulla. El ... arresto de José, un agente veterano, fue realizado por sus propios compañeros de la comandancia de Bizkaia, que le seguían los pasos desde hacía tiempo. Tras la detención también se realizó una redada en su vivienda de Castro Urdiales, donde reside con su familia.

El agente, con dos décadas de experiencia en el Cuerpo, estaba destinado en el área de Fiscal y Fronteras. Llevaba años en la unidad que se dedica a garantizar la seguridad en las aduanas y en los pasos fronterizos. Al parecer, su trabajo se centraba más en labores administrativas dentro de las oficinas

La Guardia Civil le estaba investigando desde hace un tiempo. Al parecer, tenían intervenidas sus comunicaciones con autorización judicial. También le estaban siguiendo. De hecho, la detención se produjo en el momento en el que transportaba 120 kilos de cocaína en el coche oficial dentro del Puerto. Según diversas fuentes, había recogido la droga dentro de las instalaciones con la aparente tranquilidad que le daba su condición de agente de la autoridad, , según ha podido saber EL CORREO

Su detención ha causado impacto en Castro Urdiales y entre sus propios compañeros. El agente José G. G. llevaba una vida aparentemente tranquila con su familia. Llevaba años destinado en el Puerto. Las fuentes consultadas sospechan que empezó a transportar pequeñas cantidades de droga por encargo de algún grupo criminal y que, con el tiempo, fue aumentando la cantidad que transportaba.