El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gisele Pelicot AFP

Dominique Pelicot busca editorial

Uno de los peores delincuentes sexuales del país quiere comercializar los relatos que hizo para entretenerse en prisión y con «voluntad terapéutica»

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Uno de los peores delincuentes sexuales en Francia quiere que su nombre aparezca en las portadas de los libros que se venden en quioscos y ... librerías. Dominique Pelicot, que violó decenas de veces a su exmujer Gisèle tras haberla drogado y adormecido y reclutó a más de 80 hombres para que hicieran lo mismo, busca una editorial para publicar un libro escrito en la prisión, según ha revelado la emisora de radio France Inter. 'Las confesiones de Dominique Pelicot escritas desde su celda', así se titula esta obra que incluye poemas, relatos de ficción y otros escritos autobiográficos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  5. 5

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón
  6. 6

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»
  7. 7 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  8. 8 Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar
  9. 9 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  10. 10 Oleada de robos en Gijon: preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dominique Pelicot busca editorial

Dominique Pelicot busca editorial