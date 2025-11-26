Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Granada el año pasado Se trata de su expareja, encubridor del crimen, y el dueño del terreno donde se encontraba el vehículo, presunto autor material

Laura Velasco Granada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Uno de los crimenes que más incógnitas ha generado en la historia reciente de Granada ha sido resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores del homicidio de la mujer que fue hallada muerta en una caravana en Motril en julio de 2024. Se trata de su expareja, de 52 años, y el dueño del terreno en el que se encontraba el vehículo, de 67 años. El segundo sería supuestamente el autor material y el primero, la expareja, el que al parecer lo encubrió. Los arrestos se produjeron el pasado lunes y este miércoles estaba previsto que pasaran a disposición judicial.

La víctima se llamaba Irene, y sufrió una muerte violenta hace un año y cuatro meses. Fue encontrada en la caravana en la que vivía, ubicada en una finca de Motril, el 18 de julio de 2024. Por aquel lugar pasa muy poca gente, apenas hay cámaras de seguridad y ella vivía sola, lo que ha complicado las pesquisas. El cadáver fue descubierto un jueves por la tarde -su expareja dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo- y la autopsia reveló días después que presentaba signos de una muerte violenta compatible con un homicidio.

IDEAL pudo saber que, después de recoger pruebas los primeros días, los agentes estuvieron acudiendo regularmente a la zona. También tomaron declaración a varias personas para saber quiénes accedieron al lugar en los momentos previos al asesinato, concretamente qué todoterrenos entraron.

La Asociación La Volaera de Granada había atendido a Irene en reiteradas ocasiones, ya que, según indicó el colectivo, se sentía «amenazada» por su expareja. De hecho, entregaron a la Policía Nacional audios y mensajes de WhatsApp en los que se retrataba, decían, una «situación crónica de maltrato». Unos días después, su expareja fue condenada por maltrato habitual a una pena de 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima –sin ser ya necesaria, puesto que estaba ya muerta–. La condena se basaba en hechos del pasado, no por la investigación de la muerte.

En este sentido, fuentes próximas a la investigación señalaron a este periódico que fue él mismo el que dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo. Se le tomó declaración, pero entonces no fue detenido, ya que no se encontraron indicios que lo involucraran. Asimismo, vecinos de la zona relataron cómo unos agentes encontraron a quien fuera su pareja y al dueño del terreno en la zona días después.