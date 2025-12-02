El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Zona donde ocurrieron los hechos, en el polígono de San Rafael, en Málaga capital. Migue Fernández

Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Los sospechosos, que tienen 18 y 19 años, fueron denunciados por delitos similares cuando aún eran menores de edad

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

Dos de los tres detenidos por la supuesta violación grupal de Málaga tienen antecedentes policiales por agresiones sexuales distintas en las que fueron denunciados cuando ... aún eran menores de edad. En uno de los casos, incluso, cuando todavía eran inimputables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual