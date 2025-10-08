Ayuso recurrirá ante el Supremo el «golpe» a las universidades privadas con el nuevo decreto del Gobierno La presidente de la Comunidad de Madrid ha tachado de «arbitraria» la nueva norma durante el Foro Líderes con Propósito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Foro Líderes con Propósito.

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supreemo el Real Decreto de Universidades que aprobó este martes el Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento, donde ha asegurado que la nueva normativa va dirigida a asfixiar a la Universidad privada añ recpger nuevos criterios, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España..

Para Ayuso, el Gobierno «ataca la fundación de universidades privadas» con un decreto que «otro más, es pura arbitrariedad», aseguró durante el foro 'una visión humanista de la empresa'.

En la clausura de la sesión matinal, la dirigente autonómica ha afirmado que el real decreto «ataca a las universidades privadas» y «no es más que otra pura arbitrariedad porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión».

«Se acaba con la seguridad jurídica, se ataca a las competencias legítimas de cada comunidad autónoma y de las autonomías como tal. Y al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas una vez más», ha explicado la dirigente autonómica, quien ha justificado que llevará próximamente esta norma a los tribunales porque la Comunidad de Madrid se verá «perjudicada».

Considera que Madrid «debe alzar la voz» porque está «al servicio de España y de su Estado de Derecho». Además, ha justificado que la región utilizará «sus competencias y herramientas legales» para defenderse de «estos abusos».

El nuevo real decreto establece que, a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evalución de la Calidad y Acreditacion (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.