Los niños no se sienten ni escuchados ni respetados en el colegio

Educo, una ONG internacional dedicada al bienestar de la infancia, quería saber si los niños y adolescentes españoles consideran que los adultos les tratan bien, especialmente en el lugar en el que más horas pasan a diario y donde modelan una parte importante de su personalidad, en los colegios e institutos. El resultado es un claro 'no'. La gran mayoría de los 500 escolares de 11 a 17 años entrevistados en centros de todo el país no se sienten ni escuchados ni respetados en la escuela.

La conclusión es prácticamente unánime. Casi el 90% cree que en los colegios e institutos no se les escucha ni se les tiene en cuenta en las decisiones que les afectan. La percepción mayoritaria es que no les dejan participar. Más del 60% piensa que el problema es que los adultos, fundamentalmente los profesores, no confían en su capacidad para resolver los conflictos, aunque a veces hagan como que sí. Un tercio lamenta que las pocas veces que se les escucha o pregunta por algo, al final son los mayores los que acaban tomando las decisiones. «Cuando no los escuchamos estamos limitando su capacidad de decisión y eso tiene un efecto directo en su autoestima», avisa Miriam Torán, una de las responsables de Educo.

De hecho, una proporción significativa de los alumnos, uno de cada cuatro, cree que los adultos no respetan los derechos de la infancia. Eso sí, dan su respuesta tras ser informados, pues a tres de cada cuatro nunca le han explicado a qué cosas tienen derecho los menores o si lo han hecho no ha sido con mucha insistencia, pues no lo recuerdan.

Lo peor que llevan son lo que entienden como faltas de respeto. Cuatro de cada diez, la mayoría de quienes contestaron a la pregunta, lamentan recibir con frecuencia comentarios incómodos o molestos de los adultos, cálculo en el que incluyen también a su familia y entorno. Dicen que son desprecios como «cosas de niños», críticas públicas, expresiones que les ridiculizan u observaciones que consideran injustas. De hecho, si se suma a quienes han padecido estos comentarios dolorosos con quienes han escuchado cómo se los hacían a sus compañeros, los perjudicados llegan al 80%.

«El maltrato físico o el abuso hacia la infancia son acciones evidentes de violencia, pero hay otros comportamientos, como ridiculizar o hacer callar de forma humillante, que están normalizados en la sociedad y afectan directamente al bienestar de los niños, por lo que también deberían considerarse violentos. Los niños nos dicen claramente que son acciones que les provocan sufrimiento», indica Torán.

Predicar con el ejemplo

Los escolares aspiran a que los adultos con los que tratan a diario prediquen con el ejemplo y sean un reflejo de las cualidades y el comportamiento que les dicen que esperan de ellos. Cuando se les pide que definan cómo es un adulto que les trata bien, el 40% dice que el que me escucha y me trata con respeto y el 21% añade que el que le muestra empatía, el que ante un problema se pone en su lugar y busca soluciones con él. Eso sí, cuando dicen encontrarse mejor, más a gusto, es cuando les apoyan cuando lo necesitan, pero el resto del tiempo les dejan tranquilos. Quieren menos fiscalización permanente y más margen de confianza.

Los niños y adolescentes españoles tienen claro quién es su adulto referente en buen trato: su madre. Así lo asegura la mitad, por un 18% que cita al padre. Los famosos o 'influencers', aunque se pudiese pensar lo contrario, no son modelo ni del 1%. A la vista de la respuesta no es de extrañar que, cuando tienen un problema, a quien piden ayuda en primer lugar sea siempre a su familia (77%), seguido por sus amigos, 12%. En quien en estas tesituras hay una confianza bastante baja es en profesor, pues es la opción preferente en la búsqueda de apoyo solo para el 1,4%.