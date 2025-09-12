Ya puedes estudiar en Oviedo el Máster MBA mejor valorado en Madrid La Cámara de Comercio de Oviedo imparte el programa, que destaca por un equipo docente formado por figuras de referencia en el ámbito empresarial, económico y académico

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:08 Compartir

La Cámara de Comercio de Oviedo acogerá este curso 2025-2026 uno de los programas de posgrado más prestigiosos en el ámbito de la gestión empresarial: el Máster en Administración de Empresas (MBA). Un título que llega respaldado por una sólida trayectoria en Madrid, reconocido como el mejor Máster MBA impartido en modalidad presencial, según el Ranking PortalMBA, que se basa en las opiniones de más de 65.000 personas que consultan cada año el portal especializado.

«El equipo docente del MBA está integrado por profesionales de primer nivel, muchos de ellos figuras de referencia en el ámbito empresarial, económico y académico», avanza el subdirector académico, Jesús López. Entre el claustro de profesores se encuentran Isabel Aguilera, exdirectiva de Google y experta en transformación digital; José Carlos Díez, economista de referencia en España; Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y reconocido especialista en negociación, y Mario Weitz, consultor internacional y exasesor del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

A esta nómina se suman directivos en activo y especialistas de diferentes sectores estratégicos, lo que garantiza un aprendizaje actualizado, conectado con la realidad de las empresas y con una visión global. Como señala, «cada profesor aporta una perspectiva basada en su trayectoria profesional, enriqueciendo el programa con experiencias y casos reales».

Formación integral en nueve meses

Durante nueve meses, los estudiantes recorrerán todas las áreas esenciales de la gestión empresarial: finanzas, marketing, estrategia, recursos humanos, operaciones o análisis del contexto económico. El enfoque es eminentemente práctico: se trabajan casos reales, se elaboran planes estratégicos y se desarrollan competencias directivas que preparan al alumno para liderar equipos y tomar decisiones en entornos complejos.

El objetivo es que los participantes no solo adquieran conocimientos, sino también herramientas y habilidades que aporten valor añadido a su carrera profesional.

Red de contactos

El MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo reúne cada año a profesionales procedentes de ámbitos muy diversos: industria, salud, finanzas, consultoría, tecnología o servicios. Esa heterogeneidad es uno de los grandes valores añadidos, ya que permite el intercambio de perspectivas y experiencias enriquecedoras.

Además, el programa favorece la creación de una sólida red de contactos que puede resultar decisiva para el desarrollo profesional de los alumnos, tanto en el ámbito regional como nacional e internacional.

Compatible con la vida laboral

Consciente de la necesidad de conciliar trabajo y formación, el MBA se imparte en un horario diseñado para profesionales en activo: viernes por la tarde y sábado por la mañana. De esta forma, es posible avanzar en la carrera sin renunciar al día a día laboral.

Admisión abierta

El periodo de inscripción para el curso 2025-2026 ya está abierto. Los interesados deben contar con un título universitario o con al menos dos años de experiencia en un puesto de responsabilidad. La selección incluye una entrevista personal en la que se valora la idoneidad de cada candidato.

Para más información, los interesados pueden consultar en la web del MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo las características y precio, así como el proceso de admisión o contactar directamente con la oficina de admisiones en el teléfono 984 986 596 para resolver dudas.