Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de impulsar la innovación educativa La primera universidad privada 'online' de Andalucía abre su primer curso reflexionando sobre los retos de la enseñanza superior

La enseñanza superior vivió este martes un hito al incorporar la oferta de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed), que arranca de manera online con 1.500 alumnos, un centenar de profesores (el 65% de ellos doctores) y con el objetivo de «ser motor» de la innovación educación superior con el uso de las nuevas tecnologías para adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y del tejido productivo actual.

Los alumnos matriculados en los once grados y cinco másteres que van a comenzar en este curso académico tienen una edad media de 32 años, hay más mujeres (55%) que hombres, el 30% vive en municipios de menos de 10.000 habitantes y más de la tercera parte reside en localidades alejadas de una capital de provincia, lo que les habría supuesto tener que asumir un «elevado» coste (alojamiento, manutención o transporte) si hubieran optado por una universidad presencial.

«El gasto medio en un curso académico que tiene que asumir un alumno que estudia fuera de su residencia habitual es por lo general más del doble del coste de la matrícula media de Utamed», afirmó el rector, Juan de Dios Jiménez, durante la apertura del curso de esta nueva universidad en Málaga. Un evento donde destacó las tres señas de identidad que definen a Utamed: su mirada y colaboración con las empresas para formar a profesionales capacitados técnicamente, la aplicación de las nuevas metodologías y tecnologías necesarias para adecuar a los alumnos a los actuales cambios disruptivos y «democratizar» la educación superior, ya que se pretende «romper todas las barreras, ya sean geográficas o personales, para acceder a una formación universitaria».

Un mundo tecnológico y cambiante

El acto de apertura del curso fue el marco para reflexionar sobre los retos de la educación superior en un mundo tecnológico y cambiante. Así lo expuso tanto el presidente del Consejo Social de Utamed, Bernardino León, como la escritora malagueña Elvira Roca, encargada de la lección inaugural bajo el título '¿Para qué debe servir una universidad? ¿Hay futuro sin pasado?', donde advirtió de los riesgos de confundir información con conocimiento en un mundo marcado por la velocidad tecnológica y ha incidido en que la memoria, la riqueza del lenguaje y la capacidad de expresarse con precisión siguen siendo pilares esenciales de la educación.

Por su parte, el presidente de Utamed, Paco Ávila, hizo un alegato al camino recorrido y a las dificultades encontradas hasta llegar a la puesta de largo de esta universidad privada y tendió la mano al resto de universidades en un momento marcado por la competitividad.

