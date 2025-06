UTAMED escucha las necesidades de los medios de comunicación

D.S. Viernes, 28 de febrero 2025 | Actualizado 10/06/2025 17:27h. Compartir

En su afán por adaptar sus contenidos a las necesidades del mercado laboral, UTAMED, la Universidad Online del siglo XXI, comenzó esta semana su ciclo de encuentros 'Desayuna con UTAMED', una iniciativa que nace para reunir a los máximos representantes de cada sector para debatir sobre las necesidades de éstos, y así adaptarlas a su oferta de grados. En las dependencias de Diario SUR, el pasado miércoles se dieron cita los máximos representantes del sector a nivel regional en relación al grado de Comunicación Digital y Periodismo para debatir sus necesidades y carencias.

Al desayuno, que fue moderado por el director de área de UTAMED, Antonio Rodríguez, acudieron, Manolo Castillo, director de Diario SUR; Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía; José Manuel Atencia, director de SER en Málaga; Fernando del Valle, director de Canal Málaga; Ángel Recio, director de El Español de Málaga; Rafa Cortegana, director de 101 Media; Mercedes Carrión, responsable de comunicación de Teatro Soho Caixabank y Grupo Tercer Acto; y Antonio J. Roldán León, vicesecretario general del Colegio de Periodistas de Andalucía.

Durante una hora y media, UTAMED recogió a conciencia las peticiones de todos ellos. «Es importante que exista la manera de potenciar las habilidades personales de los alumnos, como la de adaptarse a los cambios, además de potenciar a los comunicadores. Es importante comunicar, algo que a un periodista de papel antes no se le pedía. Ahora es necesario ponerse delante de una cámara» razonaba Manolo Castillo en su intervención. Por su parte, José Manuel Atencia, explicaba que ahora los alumnos son nativos digitales, que quizá ese no sea su problema, reforzó la idea de Castillo, en el que hay que formar en «actitud» de los alumnos, que es algo que se echa de menos en las redacciones, en este caso de la radio.

Adolfo Arjona fue claro en sus intervenciones: «Necesitamos prácticas desde el minuto uno. No he concebido cómo los alumnos pasan sus primeros años sin tocar ni aprender sobre el oficio. Me he encontrado con alumnos después de cuatro años llegan a un estudio de radio y lo primero que hacen es apartar el micrófono. Por otro lado, las nuevas tecnologías como la IA o Chat GPT pienso que deben ser aliadas de nuestros jóvenes, y no darle la espalda».

Fernando del Valle, quiso defender el objetivo principal del Periodismo como herramienta reivindicativa y moduladora: «Hay becarios a los que le mandas a una rueda de prensa institucional no saben quienes son los políticos o protagonistas. Por nuestra salud se debe volver a incidir en la propia actualidad». Rafa Cortegana propuso cambiar la manera de hacer los exámenes para medir bien las competencias, además de incidir en la narrativa audiovisual: «Falta intencionalidad en contar las cosas y debe enseñarse en cualquier grado».

Mercedes Carrión, que dio su punto de vista a través de las agencias, explicó que sería una buena idea que muchos de los profesores fuesen profesionales, además de doctores. Además, quiso insistir en una soft skill: «Creo que es importante que se enseñe a trabajar bajo presión. Es algo que notamos los que trabajamos para grandes empresas y veo que los que llegan no suelen estar preparados para hacer las cosas para ayer».

Por último, Antonio J. Roldán, explicó que hay que volver a conseguir referentes: «Necesitamos espejos cercanos para que los alumnos aprendan codo con codo. El periodismo es una profesión con alma, que quizá no estamos sabiendo transmitir. No puede ser siempre tu referente sean influencers».