El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

El educador de 38 años detenido en Málaga por supuestamente agredir sexualmente a tres chicos hace diez años en un centro de protección de menores ... fue despedido ese mismo año por Prodiversa, la asociación que lo gestiona, tras tener conocimiento del relato de los denunciantes. Aunque entonces la causa no prosperó y se archivó, el educador no fue readmitido y se le indemnizó por despido improcedente, ha explicado a este periódico el director de la entidad social, Juan Carlos Espejo.

«En cuanto los chicos lo hicieron saber lo apartamos y, a pesar de que las denuncias no prosperaron, no volvimos a reincorporarlo porque los chicos seguían en el centro y no podíamos tenerlos con él en la misma ubicación», ha relatado Espejo, quien también ha apuntado que las supuestas víctimas -que ya son mayores de edad- se encontraban en situación «de extrema vulnerabilidad» y con «con heridas sociales muy graves».

En la actualidad, el educador imparte clases en la Universidad de Málaga y ejerce como director técnico en otra asociación, desde la que han asegurado que no tiene contacto con menores y sus funciones están relacionadas con la elaboración de documentación.

Tras su detención, el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia, decretó el pasado 6 de noviembre su libertad provisional y no adoptó medidas cautelares en su contra, ya que, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no las solicitó ni la Fiscalía ni ninguno de los implicados. Las mismas fuentes precisaron que el juzgado instructor llamará a declarar en los próximos días a los responsables del centro de acogida de menores.

La investigación por parte del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, 21 años ahora, que relató a los agentes los presuntos abusos sufridos cuando tan solo era un niño. Tras llevar a cabo las primeras pesquisas, los investigadores averiguaron que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente «al no ser concluyente», comunicaron fuentes policiales.

De esta manera, los agentes contactaron con esos niños (ya adultos) que habían relatado en su momento ser víctimas de abusos sexuales por parte del ahora detenido: dos confirmaron su testimonio e interpusieron sendas denuncias; el resto, no quiso denunciar por no recordar con claridad lo sucedido debido al paso de los años.

Continuando con la investigación, los agentes se percataron de que todas las víctimas se encontraban en una situación «de gran vulnerabilidad» cuando sucedieron los hechos. Uno de los menores tiene una discapacidad del 50%; mientras que, los otros dos no tenían familiares, por lo que permanecían en el centro incluso los fines de semana.

El educador -relata 'Diario Sur'-, que ya no ejerce en el centro, era el encargado de despertar a los niños y supervisar que todo estuviera en orden mientras dormían. Al parecer, el presunto agresor se habría aprovechado tanto de la vulnerabilidad de los chicos como de su posición para, supuestamente, realizar prácticas de naturaleza sexual tanto en la habitaciones como en el salón del centro mientras los pequeños veían dibujos. Así, los agentes procedieron a la detención de este individuo.