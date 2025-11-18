El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Policía Nacional

El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

La asociación Prodiversa explica que fue cesado de sus funciones en 2015, nada más tener conocimiento del relato de las supuestas víctimas, y, aunque entonces la causa fue archivada, se decidió no readmitirlo

María José Díaz Alcalá

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:14

El educador de 38 años detenido en Málaga por supuestamente agredir sexualmente a tres chicos hace diez años en un centro de protección de menores ... fue despedido ese mismo año por Prodiversa, la asociación que lo gestiona, tras tener conocimiento del relato de los denunciantes. Aunque entonces la causa no prosperó y se archivó, el educador no fue readmitido y se le indemnizó por despido improcedente, ha explicado a este periódico el director de la entidad social, Juan Carlos Espejo.

