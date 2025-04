Coronavirus | ¿Qué es un ERTE y cómo afecta a los trabajadores?

Patricia Pérez Gijón Martes, 17 de marzo 2020, 17:48 Comenta Compartir

El estado de alarma declarado por el Consejo de Ministros el pasado sábado para tratar de frenar la pandemia de coronavirus ha afectado, en mayor o menor medida, a prácticamente todas las empresas. El cierre de establecimientos minoristas, descenso de demanda o la bajada de producción ha provocado que varias compañías asturianas ya hayan decidido aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

¿Qué es un ERTE y cuántos tipos hay?

Un ERTE es un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y permite a las compañías aplicar suspensiones de contratos o reducciones de jornada.

Existen dos tipos de prodecimientos colectivos distintos, en función de cada causa: los basados en causas económicas, orgnizativas, técnicas o de producción y los de causa de fuerza mayor.

Estos últimos son más ágiles y rápidos a la hora de tramitarse. Aumque, como indica el socio de Laboral de Ontier Javier Aurelio Rodríguez, «solo se pueden acoger a él las empresas cuya actividad cese por oblicagación del Real Decreto: minoristas, centros educativos... Todos los que tienen que errar porque así lo dice el Real Decreto. Tambien se pueden acoger las empresas que tengan un riesgo grave o inminente por contagio y las compañías que tengan que parar la producción por falta de suministros».

¿Cómo afecta a los trabajadores?

Un ERTE puede afectar a los empleados de dos formas distintas: la suspensión del contrato (el empleado no acude a su puesto de trabajo) o reducción de jornada. Por lo tanto, o no perciben salario o perciben la parte proporcional a la reducción. No obstante, los empleados siguen dados de alta en la Seguridad Social.

¿Qué pasa con las cotizaciones a la Seguridad Social?

Las empresas que se acogen a un ERTE continúan cotizando a la Seguridad Social por sus trabajadores durante el todo el periodo que dure el prodecimiento.

¿A qué porcentaje de la plantilla puede afectar?

Un ERTE puede afectar potencialmente al cien por cien de la plantilla, siempre y cuando se justifique el cese temporal de la actividad.

¿Tiene límite de tiempo?

No. Si bien el ERTE es un procedimiento temporal, no existe un periodo máximo de aplicación.

«La duración que ahora mismo estamos estableciendo es de tres o cuatro meses, que es lo que se prevé que dure la crisis sanitaria. Si la empresa recupera la normalidad antes, lo trabajadores pueden reincorporarse» explica Rodríguez.

¿Se puede solicitar la prestación por desempleo?

Sí. Los trabajaores afectados por el ERTE cuentan con laposibilidad de solicitar la prestación por desempleo.

¿La empresa puede imponer un ERTE unilateralmente?

Un ERTE debe negociarse entre la compañía y el comité de empresa. Si no se alcanza un acuerdo, en el caso de los expedientes de causa mayor, la autoridad laboral dictaminará si concurre o no la causa; mientras que la empresa puede imponer los ERTE productivos, aunque podrán ser impugnados judicialmente.

¿Un ERTE puede desembocar en un ERE?

Sí. Si finaliza el periodo del ERTE, pero situación de la empresa no mejora y la causa es es definitiva, la situación puede acabar en un Expediente de Regulación de Empleo.

De cara al futuro

Esta situación preocupa tanto a las empresas como a los trabajadores. «Las empresas ven que independientemente de lo que dure esta situacion, va a afectar de cara al furo. Los empleados están preocupados por lo que ocurra con sus contratos. Aunque sobre todoestán preocupados por la situación en empresas que no han acordado la paralización de la actividad: tienen miedo de ir a trabajar por si pueden contraer coronavirus», explica Rodríguez.

El Asturias ya se han notificado los primeros ERTE y la previsión es que el úmero de empresas que se acojan a esta medida no deje de crecer. «No temenos una estimación real, pero es difícil que baje del 50 por ciento», sostiene el experto de Ontier.

Además, la situación es impredecible en cuanto al tiempo que pueda llevar recobrar la normalidad. «No es solo que el tema sanitario vuelva a la normalidad. Las empresas tiene que volver a producir al cien por cien y puede ese periodo puede durar entre tres y seis meses», detalla Rodríguez.