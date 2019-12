España, en el furgón de cola mundial de la ayuda al desarrollo Médicos del Mundo califica su aportación de «raquítica» y «descorazonadora», por no entregar ni la mitad de los fondos que el resto de países de la UE ALFONSO TORICES Madrid Miércoles, 11 diciembre 2019, 16:13

«Raquítica» y «descorazonadora». Son los adjetivos que Médicos del Mundo emplea para calificar la contribución anual que España realiza a la ayuda al desarrollo de los países y colectivos sociales más desfavorecidos y castigados del planeta. Los fondos que el Gobierno y otras administraciones públicas destinan a la cooperación internacional colocan al país en el furgón de cola mundial, en concreto en la posición número 20 entre los 29 estados que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Esta ONG, en su informe 'La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria', que presentó hoy en el marco de la Cumbre del Clima de Madrid, no se anda con medias tintas y asegura que «la cooperación internacional española no ha sabido estar a la altura» y que el balance de sus contribuciones en 2018 deja «un sabor amargo».

La ayuda al desarrollo española, pese a la superación de la crisis económica, sumó el año pasado 2.483 millones de euros, lo que significa que las administraciones se gastaron un 3% menos que un año antes y que todo el montante para cooperación internacional no superó el 0,2% de la renta nacional bruta, lejísimos del 0,7% que reclaman los objetivos pactados en la ONU, y que solo aportan a día de hoy Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido. España no solo está muy lejos de los países más solidarios sino que está por debajo del presupuesto medio destinado por los estados de la OCDE -el 0,31% de su renta nacional- y aporta menos de la mitad del 0,47% que entregan sus socios de la Unión Europea.

Médicos del Mundo destaca, no obstante, que si ya es escasa la ayuda al desarrollo española, lo que no puede calificarse más que de «raquíticos» son los 61 millones que el Gobierno destinó a la cooperación en proyectos de salud, una cifra un 6,4% más baja que la de 2017 y que no llegó ni al 2,5% de toda su ayuda internacional anual. Para dar una idea de lo ridículo de la cantidad, la ONG aclara que el resto de países de la OCDE destinaron a este fin casi 22.000 millones de euros, unos 2.700 más que el año anterior, puesto que dedican de media a la cooperación sanitaria el 13,8% de toda su ayuda al desarrollo, cinco veces más que España.

Alerta climática

El informe alerta, sin embargo, a los países más desarrollados de que la aportación actual para fondos de cooperación sanitaria es totalmente insuficiente, porque el cambio climático, que contamina el aire, reduce las reservas de agua y alimentos y dificulta la tenencia de una vivienda segura e higiénica, va a aumentar, sobre todo entre las comunidades más pobres, las epidemias, la malnutrición, el paludismo, las diarreas y los golpes de calor y va a saturar los servicios sanitarios con enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras dolencias crónicas. La ONU, de hecho, estima que entre 2020 y 2050 puede haber 250.000 muertes más al año ligadas a factores ambientales.

Las convulsiones sociales y catástrofes que va a provocar también en los próximos años el aumento del calentamiento global -guerras, olas de calor, inundaciones, grandes migraciones, etc.- harán indispensable, avisa Médicos del Mundo, un fuerte aumento de los fondos destinados a la ayuda humanitaria y para situaciones de emergencia. En la actualidad, los países desarrollados, con una aportación de más de 26.000 millones de euros a este fin, solo cubren aproximadamente el 60% de las necesidades detectadas por la ONU. En este punto España también vuelve a defraudar. El Gobierno solo destinó en 2018 a estas emergencias 51 millones de euros, tres millones menos que un año antes y el 2% de toda su ayuda internacional, lo que le sitúa en sus mínimos históricos.