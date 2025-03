Coronavirus en Asturias | «No existe ningún riesgo, que acudan a donar sangre»

EP Viernes, 13 de marzo 2020, 13:31 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

La gerente Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María García, ha señalado este viernes que el stock de transfusiones tiene unas cifras «óptimas», aunque ha hecho un llamamiento para que se siga donando, ya que no hay «ningún riesgo» ante el contagio de coronavirus.

«No existe ningún riesgo, que acudan a donar», ha trasladado a los donantes. «Solo faltaba que aparte de la crisis sanitaria que tenemos los hospitales quedaran sin sangre», ha recalcado.

«Las cifras están estables y los donantes a los que estamos llamando están respondiendo, y esperemos que sigan comportándose de la misma manera», ha asegurado.

No obstante, García ha apuntado que habían notado una bajada de donaciones hace dos semanas, aunque no puede confirmar que fuera consecuencia del coronavirus. Ha indicado, a este respecto, que, de todas formas, desde hace una semana están llamando directamente a los donantes, sobre todo para que no bajen las cifras del stock.

«La verdad es que los donantes habituales están respondiendo», ha destacado, para remarcar después que, desde que les han empezado a llamar, sí han notado que ha subido la donación.

Además, ha apuntado que están tomando todas las medidas que aconseja el Comité Científico para la Seguridad Transfusional del Ministerio de Sanidad, como pueda ser aumentar la higiene.

Dicho esto, ha señalado que las cifras del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias están «bien, de momento». Esto no significa, sostiene, que no deban realizar un llamamiento a los donantes la próxima semana.

Actividad al cien por cien

Asimismo, ha indicado que la estrategia del centro es mantener la actividad al cien por cien, por lo que no van a suspender extracciones. No obstante, ha señalado que en algunos casos donde estaba previsto que acudiera el punto móvil de extracciones, se ha suspendido la actividad, como es el caso de la Univdersidad.

Sobre los grupos sanguíneos, ha recalcado que el 0 negativo es siempre el que menos donantes tiene y suele dar cifras más bajas en el stock, aunque ha apuntado que, a día de hoy, hay unas cifras «óptimas».