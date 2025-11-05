El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El primer acebo plantado para su apadrinamiento. E. C.

Las exmonjas de Belorado buscan nuevas forma de financiación: apadrina un árbol

Por 50 euros, los padrinos recibirán cada seis meses fotos y vídeos del crecimiento y poda de sus retoños

J. L. R.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

Las exmonjas de Belorado siguen buscando nuevas formas de financiarse. Su última idea ha sido lanzar una campaña de apadrinamiento de árboles. Por 50 euros, el padrino recibirá un seguimiento cada seis meses del crecimiento, la poda y los cuidados del árbol que hayan elegido.

Los árboles se plantarán en el monasterio de Orduña en el que residen ahora algunas de ellas. Además, «el árbol llevará tu nombre y será un trozo de tu corazón en el monasterio». Su portavoz ha explicado que esta es una «emotiva y simbólica campaña con la que hacer llegar tu cariño a las religiosas y apoyarlas en su difícil situación económica».

«Cada pequeño acebo será plantado para que se convierta en un árbol, un gesto de solidaridad con estas mujeres valientes y perseverantes, que desde hace años afrontan con serenidad y fe las adversidades que amenazan su modo de vida», ha detallado el portavoz. «El proyecto también simboliza el compromiso con la tierra, la esperanza y la continuidad de una historia monástica que se niega a desaparecer», añade.

Los ingresos de las exmonjas actualmente vienen del restaurante y la venta de perros de raza criados en Arriondas y la venta de trufas y bombones.

Envenenamiento de perros

En septiembre denunciaron que los perros que criaban en Arriondas habían sido envenenados. Un comunicado acompañaba al vídeo en la publicación en Instagram. «Las Hermanas Clarisas de Belorado expresan con profundo dolor y consternación la grave situación que atraviesan tras la aparición de síntomas en varios de sus perros compatibles con un posible envenenamiento. Estos animales representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

«Desde la comunidad recuerdan que desarrollan su labor en un terreno y un núcleo zoológico autorizado en el concejo de Cangas de Onís, cumpliendo con la normativa vigente y en total transparencia. Las hermanas manifiestan su preocupación por unos hechos que consideran un atentado contra la vida de seres inocentes y que impactan directamente en la paz y espiritualidad de la comunidad. Hacen un llamado a la reflexión y al respeto, recordando que la verdadera fraternidad se construye desde la compasión y el cuidado de toda criatura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  4. 4 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado
  10. 10 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las exmonjas de Belorado buscan nuevas forma de financiación: apadrina un árbol

Las exmonjas de Belorado buscan nuevas forma de financiación: apadrina un árbol