Las exmonjas de Belorado buscan nuevas forma de financiación: apadrina un árbol Por 50 euros, los padrinos recibirán cada seis meses fotos y vídeos del crecimiento y poda de sus retoños

J. L. R. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:44

Las exmonjas de Belorado siguen buscando nuevas formas de financiarse. Su última idea ha sido lanzar una campaña de apadrinamiento de árboles. Por 50 euros, el padrino recibirá un seguimiento cada seis meses del crecimiento, la poda y los cuidados del árbol que hayan elegido.

Los árboles se plantarán en el monasterio de Orduña en el que residen ahora algunas de ellas. Además, «el árbol llevará tu nombre y será un trozo de tu corazón en el monasterio». Su portavoz ha explicado que esta es una «emotiva y simbólica campaña con la que hacer llegar tu cariño a las religiosas y apoyarlas en su difícil situación económica».

«Cada pequeño acebo será plantado para que se convierta en un árbol, un gesto de solidaridad con estas mujeres valientes y perseverantes, que desde hace años afrontan con serenidad y fe las adversidades que amenazan su modo de vida», ha detallado el portavoz. «El proyecto también simboliza el compromiso con la tierra, la esperanza y la continuidad de una historia monástica que se niega a desaparecer», añade.

Los ingresos de las exmonjas actualmente vienen del restaurante y la venta de perros de raza criados en Arriondas y la venta de trufas y bombones.

Envenenamiento de perros

En septiembre denunciaron que los perros que criaban en Arriondas habían sido envenenados. Un comunicado acompañaba al vídeo en la publicación en Instagram. «Las Hermanas Clarisas de Belorado expresan con profundo dolor y consternación la grave situación que atraviesan tras la aparición de síntomas en varios de sus perros compatibles con un posible envenenamiento. Estos animales representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

«Desde la comunidad recuerdan que desarrollan su labor en un terreno y un núcleo zoológico autorizado en el concejo de Cangas de Onís, cumpliendo con la normativa vigente y en total transparencia. Las hermanas manifiestan su preocupación por unos hechos que consideran un atentado contra la vida de seres inocentes y que impactan directamente en la paz y espiritualidad de la comunidad. Hacen un llamado a la reflexión y al respeto, recordando que la verdadera fraternidad se construye desde la compasión y el cuidado de toda criatura».

