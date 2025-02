¿Qué es la fibromialgia, la enfermedad que padece Andrea Levy?

EL Comercio Gijón Sábado, 27 de febrero 2021, 12:32 Comenta Compartir

Una cascada de críticas y burlas tras una intervención en el Ayuntamiento de Madrid llevaron esta semana a la concejala del PP Andrea Levy a desvelar que padece fibromialgia. Al viralizarse el vídeo de su discurso, muchos la acusaron de ir a una sesión del Pleno municipal drogada o borracha cuando la realidad padecía los efectos de la fuerte medicación que toma para paliar el dolor crónico que produce esta patología.

Según especifica la Clínica Universidad de Navarra, «la fibromialgia es una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces se describe como un dolor de pies a cabeza». Ese dolor muscular generalizado desemboca en fatiga, problemas de sueño, memoria y cambios en el estado de ánimo.

El 'me duele todo' suele estar causado por la sensación de dolor que llega a afectar al cerebro y de ahí, la médula espinal es la encargada de procesar las señales que agudizan esta sensación.

Estas dolencias pueden desarrollarse a cualquier edad en ambos géneros, aunque es más común en mujeres de entre 20 y 50 años y se desconocen las causas concretas que la producen. Y es que algunos pacientes la desarrollan tras un accidente o tras otra patología, como la artritis reumatoide, pero hay quienes la sufren sin un desencadenante concreto.

Se llama Andrea Levy

Es concejala de cultura

En madrid

Es del PP

Tiene dificultades para leer tres frases en castellano

Debe ser por culpa de la inmersión lingüística

pic.twitter.com/aJRfhp0GKT José Zaragoza (@J_Zaragoza_) February 25, 2021

Tratamiento

La fibromialgia no tiene cura y la medicación, según explicó la propia Levy, tiene efectos secundarios: «Hace que se me seque mucho la boca, es efecto secundario; por eso muevo mucho los labios, la boca... por eso cuando leo a cierta velocidad me cuesta pronunciar», explicó la concejala en declaraciones a Cuatro.

Sí hay rutinas que ayudan a sobrellevar los síntomas, como hacer ejercicio, la relajación y prácticas para reducir el estrés.