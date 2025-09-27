El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Francia investiga dos casos de botulismo por consumo de tortilla envasada procedente de España

Las autoridades sanitarias investigan la posible distribución en España mientras se confirma la presencia de la bacteria en restos del producto

N. V.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:30

Las autoridades francesas han confirmado dos casos de botulismo en la región de Bretaña tras el consumo de tortillas de patata producidas en España por el Grupo Palacios. Los productos afectados, de 500 gramos y comercializados bajo la marca Itinéraire des Saveurs en cadenas como Intermarché, Netto y Carrefour, han sido retirados del mercado. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el lote implicado tenía fecha de caducidad del 13 de septiembre de 2025 y, con la información disponible, no consta que se haya distribuido en España.

La medida no atañe a las otras referencias de tortillas del grupo Palacios, líder español en la producción de pizzas y tortillas, según un comunicado de los ministerios de Agricultura y de Salud.

El Instituto Pasteur ha confirmado la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en restos de tortilla consumida por uno de los afectados, lo que llevó a las autoridades francesas a activar la alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). AESAN ha trasladado la información a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar si algún lote pudo llegar al mercado español.

Síntomas del botulismo

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por la toxina de esta bacteria. Sus síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de la ingesta e incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, visión borrosa, dificultad para hablar o tragar y debilidad muscular. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera con tratamiento adecuado, la convalecencia puede prolongarse durante meses.

