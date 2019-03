La preocupación de unos niños madrileños de cinco años por la contaminación conmueve a Emmanuel Macron Carta de Emmanuel Macron a los alumnos del colegio La Navata Los pequeños estudiantes de La Navata piden a los principales jefes de Gobierno acciones concretas para frenar la contaminación EL COMERCIO Gijón Miércoles, 6 marzo 2019, 11:29

España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Islandia, Alemania, Nepal, Francia, ... Estos son algunos de los países que han recorrido los alumnos de tercero de infantil (5 años) de un colegio de Galapagar, en Madrid, con sus cartas. En las misivas, enviadas a los presidentes de Gobierno, denuncian el cambio climático y piden la salvación del planeta y el fin de la contaminación.

El trabajo de los pequeños estudiantes ha cosechado ya sus éxitos: los niños han obtenido la respuesta de Emmanuel Macron y Pedro Sánchez.

En la carta los niños relatan su preocupación «por la basura que hay en el mar y en el campo». «Le pedimos que diga a los habitantes de su país que no tiren la basura al suelo porque llega al mar, que reciclen, que no usen botellas de plástico sino de cristal o de metal, como las cantimploras. Que las pajitas sean de metal y los cubiertos de metal o madera. Así no contaminaremos el planeta y los animales no se extinguirán. Esperamos que nos hagan caso. Nos despedimos con un beso y un abrazo».

«Desde el colegio público La Navata hacemos un proyecto anual en el centro que engloba las clases de tres a doce años», explica la directora del colegio, Laura Ortega. El tema de este año, 'Dando la vuelta al Mundo', buscaba conmemorar el quinto centenario de la expedición de Magallanes y Elcano.

Empezaron entregando cartas a los supermercados pidiendo que redujeran el uso de los plásticos en sus establecimientos y se les ocurrió la idea de escribir a los líderes mundiales: querían que su voz diera la vuelta al mundo.

Buscaron las direcciones de los principales mandatarios políticos y tradujeron su carta a una decena de idiomas. En estas últimas semanas han escrito a Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro.

Macron ha sido el primero en contestar

El jefe de Gabinete de Macron, François-Xavier Lauch, ha sido el encargado de responder a la carta en nombre del presidente de la República Francesa: «Queridos estudiantes, el presidente de la República me ha confiado la responsabilidad de responder a la misiva que habéis tenido la gentileza de hacerle llegar. Sensible a los sentimientos que le habéis descrito, el presidente os agradece la confianza que habéis depositado en él al contarle vuestras inquietudes con respecto a la contaminación», comienza la misiva del portavoz francés. En nombre del presidente, Lauch asegura en la carta que «debido a los desafíos y la transformación de nuestra sociedad y nuestro entorno, es urgente actuar todos juntos y hablar con una sola voz».

Para el representante francés, la contaminación plástica es un azote al que debemos enfrentarnos, ya que «en los últimos 10 años el ser humano ha producido más plástico que durante el siglo XX».

También han recibido contestación desde presidencia del Gobierno español. «Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el presidente del Gobierno ha leído con gran atención vuestra carta sobre la gestión de los residuos de plástico y de la contaminación», escribe Iván Redondo, el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde Moncloa agradecen su «interés por el medio ambiente» y señalan «que el presidente comparte» sus preocupaciones. «Por eso España estudia medidas para luchar contra los plásticos de un solo uso», añaden.

«En ningún momento pensamos que iba a tener esta repercusión», admite la profesora Guiomar Romero. «Están muy contentos. Están determinados a que el mundo sea diferente», explica la directora del colegio.