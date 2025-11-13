El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
EFE

El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura eleva las restricciones a todo el país por el avance del virus por la Península Ibérica

José A. González

José A. González

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

Dos días después de prohibir la cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España, el Ministerio de Agricultura va un paso más allá y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

Esta nueva orden amplia las restricciones no solo a los lugares afectados, sino también extiende la prohibición a la cría de patos y gansos con otras especies de ave de corral. «Se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año», explica el departamento dirigido por Luis Planas en un comunicado. Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.

El texto hecho público hoy, además, prohíbe dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de la gripe aviar. Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deberán quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Avance

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  3. 3

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  4. 4

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  5. 5 Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado
  6. 6 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  7. 7 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  8. 8 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10

    Una investigación encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental grave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar

El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar