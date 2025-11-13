El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar El Ministerio de Agricultura eleva las restricciones a todo el país por el avance del virus por la Península Ibérica

Dos días después de prohibir la cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España, el Ministerio de Agricultura va un paso más allá y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

Esta nueva orden amplia las restricciones no solo a los lugares afectados, sino también extiende la prohibición a la cría de patos y gansos con otras especies de ave de corral. «Se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año», explica el departamento dirigido por Luis Planas en un comunicado. Desde el mes de julio se han notificado 139 brotes de gripe aviar en granjas avícolas de Europa. En España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y 5 en cautivas.

El texto hecho público hoy, además, prohíbe dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de la gripe aviar. Asimismo, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deberán quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

