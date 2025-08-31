El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente al noroeste de la península durante agosto. «Este trágico ... episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

El balance final de los incendios eleva a 300.000 las hectáreas quemadas, a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas, con un total de 93 fuegos originados (39 de ellos, grandes incendios, que corresponden a los que arrasan más de 500 hectáreas), de los que quedan activos tres con nivel dos. Además, el fuego ha dejado cuatro fallecidos y 48 heridos y 35.917 personas evacuadas.

Barcones ha resaltado la importancia de «seguir fortaleciendo» el sistema de protección civil «para poder hacer frente de una manera mucho más sólida a esta emergencia climática que tanto daño ha hecho este año».