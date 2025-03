La gran prueba de la gente de hierro

Juanmi Aceituno se entrena para la prueba solidaria que ha organizado para el sábado.R. C.

Juan Miguel Esteban Aceituno, que se forjó una carrera como entrenador personal tras pasar una temporada en la cárcel donde se inició en el 'running' dando «millones de vueltas» a un pequeño patio de hormigón, es todo un ejemplo de superación. Y ahora quiere superarse a sí mismo, pero no en músculo sino en corazón. Juanmi está organizando un evento solidario para este sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana en el Colegio Estudiantes de Madrid con el que quiere recaudar fondos para comprar ordenadores a alumnos vulnerables que este curso los van a necesitar más que nunca. Para ello contará, entre otros muchos, con estrellas del deporte (Martín Fiz), del cine (Clara Lago), del mundo del coaching (Martín Giachetta, el entrenador de las celebrities) y de la vida, como Ramón Arroyo, un ciudadano anónimo diagnosticado con esclerosis múltiple que se propuso correr un ironman cuando le decían que no podría caminar ni cien metros, y que contó su maravillosa aventura en la película '100 metros'.

La prueba que está organizando Juanmi con la Fundación Contamos Contigo es un curioso triatlón indoor y está abierto a todo el mundo que quiera participar en equipos de hasta seis personas o de manera individual. La inscripción en ambos supuestos es de 150 euros que se destinarán íntegramente a la compra de material escolar a los chavales y familias vulnerables de barrios marginales. Para inscribirse basta con enviar un email a info@ochotumbao.org. También se pueden realizar aportaciones particulares aunque no se vaya a participar.

Natación, bici y maratón

En total habrá once equipos que harán cada uno el equivalente a un Ironman: 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta que se desarollarán en bicis de spinning, y 42 kilómetros corriendo sobre cintas donadas por la marca Oss Fitness. La prueba acuática se hará en la piscina del colegio que acoge el evento, y del que Juanmi es director deportivo. Se instalará un gran monitor para que los espectadores puedan seguir las evoluciones de cada equipo y ver quién acaba ganando,«aunque esto no es lo importante. Lo importante es la recaudación». El objetivo es llegar a 20.000 euros para la compra de material educativo para los niños más vulnerables, especialmente ordenadores y tablets, y conexiones a internet para que los alumnos sin recursos puedan seguir las clases 'online' «y no se queden atrás con respecto a sus compañeros, que sí disponen de esos recursos», explica Aceituno, que añade que «Banco Santander, que aportará su propio equipo, se ha comprometido a aportar otros diez mil euros«.

Cada uno de los once equipos, de entre tres y seis participantes, se encargarán de ir turnándose para cubrir la durísima prueba... a prueba de hombres y mujeres de hierro. «Lo importante es que la gente compre un dorsal cero y aporte dinero para la causa. Hacer ruido para que la gente colabore y los chicos tengan un curso digno y que puedan estudiar desde casa«. Se puede colaborar en el dorsal cero y ayudar así a la Fundación Cuenta Conmigo, que tiene varios pisos de acogida donde conviven hasta 20 chavales con un par de ordenadores para todos», afirma Juanmi, que cuenta para el evento solidario con atletas de primer nivel como la campeona de triatlón, Marta Sánchez, y famosos como la influencer Isabel Barrio y la participación 'online' de Dani Rovira.