El dormitorio deshabitado de una de las hijas. R. C.
Violencia vicaria

«Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»

Una madre denuncia un caso de violencia vicaria apoyada por las instituciones, en el que dos hermanas son enviadas a un centro de acogida y separadas entre sí desde hace varios años

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

«Aunque quieren que me calle, yo quiero hablar del sufrimiento que llevo dentro y del dolor de mis hijas», dice una madre que vive ... desde hace años en una casa con dos dormitorios inhabitados, decorados con las cosas de sus hijas, como una fotografía de años atrás. «Las habitaciones y la casa está exactamente igual que en ese instante. Con sus juguetes, con su ropa. Porque las espero. Ellas tenían todo, vivíamos bien. Vivir así es como un olvido, un perderse, un dolor que no tiene nombre».

